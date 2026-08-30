Где школьник взял 4,6 млн рублей, которые перевел отцу, не сообщается

Т-банк проанализировал обезличенные данные транзакций своих клиентов за первое полугодие 2026 года и выявил необычные закономерности в финансовых отношениях между детьми и родителями.
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