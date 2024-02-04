Подмосковный травматолог Григорьев порекомендовал брать все результаты исследований на прием

Главный внештатный детский специалист — травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, почему необходимо приносить на прием к специалистам все результаты ранее сделанных исследований.
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