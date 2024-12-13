Премьер Венгрии: Россия согласилась на масштабный обмен пленными, а Украина отказалась

Орбан все равно считает, что надежда на обмен сохраняетсяРоссия согласилась на масштабный обмен пленными с Украиной на Рождество, а Украина отказалась, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в утренней программе Kossuth Radio.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии