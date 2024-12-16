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Дикий Юг - Природа Юга России

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Мокрые сны: Можно ли испытать оргазм во сне?

Мокрые сны: Можно ли испытать оргазм во сне?

 Фото: freepik.com Женский оргазм во время сна встречается редко, но тем не менее реален.То, что полезно знать — оргазм во сне, также известный как «ночной оргазм», представляет собой сочетание повышенного притока крови к тазовой области и расслабления, что усиливает психогенное возбуждение.

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