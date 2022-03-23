«Реал» контактировал с «Боруссией» по поводу Беллингема. Его трансфер обойдется в 80-90 млн евро

«Реал» хочет купить хавбека «Боруссии» Джуда Беллингема. В последние недели клубы контактировали и обсуждали возможный трансфер 18-летнего хавбека.

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