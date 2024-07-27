Подмосковье захотели "осветлить" от мигрантов

Такую задачу поставил глава областного МВД Перед полицией Подмосковья стоит задача "осветлить" регион от мигрантов, чтобы он "не зачернялся иностранными граждами", заявил подполковник МВД на коллегии с участием главы города Долгопрудный Владислава Юдина.