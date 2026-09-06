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Почему Киев заговорил о мире: эксперты назвали три причины «суеты» Зеленского

Почему Киев заговорил о мире: эксперты назвали три причины «суеты» Зеленского

Почему Киев заговорил о мире: эксперты назвали три причины «суеты» Зеленского Юлия ЧелкановаУкраинские власти в последние недели активизировали риторику о мирном урегулировании, однако в Москве эти инициативы считают несерьезными и направленными на создание видимости готовности к диалогу.

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