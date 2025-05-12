Со 2 июня из Омска можно будет улететь в Минводы прямым рейсов. Вылеты планирует выполнять Red Wings.
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Со 2 июня из Омска можно будет улететь в Минводы прямым рейсов. Вылеты планирует выполнять Red Wings.