Страна и люди
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Страна и люди

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На водителя утонувшего в Мойке автобуса возбудили второе дело

На водителя утонувшего в Мойке автобуса возбудили второе дело

В Санкт-Петербурге на водителя автобуса, который ранее утонул в Мойке, возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранных граждан.

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Комментарии
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Е Пронина
заодно пусть проверят каким образом этот тип получил гражданство в Оренбурге два года назад, уж не с помощью ли фиктивного брака)
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17 час.
Владимир Безгрешнов
брать славян на пассажирский транспорт и платить нормальную зарплату за тяжёлый труд.Нечего приучать инородцев. Это страна МОИХ потомков !
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17 час.

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