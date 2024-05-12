В Санкт-Петербурге на водителя автобуса, который ранее утонул в Мойке, возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранных граждан.
На водителя утонувшего в Мойке автобуса возбудили второе дело
Комментарии
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Е Пронина
заодно пусть проверят каким образом этот тип получил гражданство в Оренбурге два года назад, уж не с помощью ли фиктивного брака)
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17 час.
Владимир Безгрешнов
брать славян на пассажирский транспорт и платить нормальную зарплату за тяжёлый труд.Нечего приучать инородцев. Это страна МОИХ потомков !
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17 час.
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