В Восточном военном округе численность Юнармейцев достигла более 61 тысячи человек

В Восточном военном округе численность Юнармейцев достигла более 61 тысячи человек

В ходе Юнармейских смен ребята получают теоретические и практические навыки по огневой и специальной подготовкам, по основам оказания первой медицинской помощи.

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