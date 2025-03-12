Следователи в Останкинском завершили расследование дела о разбойном нападении

Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по СВАО Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.
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