ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Следователи в Останкинском завершили расследование дела о разбойном нападении

Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по СВАО Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.

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