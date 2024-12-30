В США объяснили внимание Трампа к Гренландии

Необходимостью противостоять России и Китаю в Арктике объяснил желание избранного президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией его экс-советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, 29 декабря сообщает телеканал Fox News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии