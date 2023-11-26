40 000 беженцев в Европу: Как монголы заставили дрожать венгров и немцев и перекроили всю политику

Монголы перекроили политическую жизнь Европы. Историю Европы и Азии мы проходим в школе так, что они в нашем сознании едва пересекаются, и то — где-то в точке путешествия Марко Поло в Китай или Афанасия Никитина — в Индию.
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