Баклажаны в чесночно-перечном маринаде

Баклажаны в чесночно-перечном соусе — это яркая, вкусная, пикантная закуска. Хороша как самостоятельное блюдо, так же и как дополнение к любому гарниру Благодаря термической обработке соуса, баклажаны хорошо хранятся при комнатной температуре длительный период.