75 лет назад погиб генерал армии Николай Ватутин – командующий 1-м Украинским фронтом, один из героев Сталинграда, Курской дуги и форсирования Днепра.
Генерал от наступления
Комментарии
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ВераВерная
Благодарю за пост. Действительно, многие вещи узнаёшь только сейчас...
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12 час.
Светлана Митленко
Во времена СССР многое секретили так, что просто удивляешься. Вот например, корреспондегты, рискуя жизнью, делали снимки на передовой и что? Многие просто положили в архив с грифом секретно, да еще и сроком лет на 50! А что там было такого секретного? И так по многим вещам. Потом Украину не трлжь, Польшу не трожь, про чехов и венгров молчи... Досекретились и сегодня все эти секреты прут на нас в виде переписанной истории!
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12 час.
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