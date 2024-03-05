Генерал от наступления

Светлана Митленко

Во времена СССР многое секретили так, что просто удивляешься. Вот например, корреспондегты, рискуя жизнью, делали снимки на передовой и что? Многие просто положили в архив с грифом секретно, да еще и сроком лет на 50! А что там было такого секретного? И так по многим вещам. Потом Украину не трлжь, Польшу не трожь, про чехов и венгров молчи... Досекретились и сегодня все эти секреты прут на нас в виде переписанной истории!