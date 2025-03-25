Парковку возле омского ТК «Терминал» снова сделали бесплатной. Платной стоянка была всего несколько месяцев.
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Парковку возле омского ТК «Терминал» снова сделали бесплатной. Платной стоянка была всего несколько месяцев.