Цены на недвижимость в Украине за июнь 2026 года: полный аналитический обзор

Июнь 2026 года стал одним из наиболее показательных месяцев для рынка недвижимости Украины. На фоне продолжающейся перестройки экономики, региональных различий в уровне безопасности, миграционных потоков и изменения спроса рынок демонстрирует разнонаправленную динамику.