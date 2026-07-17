Цены на недвижимость в Украине за июнь 2026 года: полный аналитический обзор

Июнь 2026 года стал одним из наиболее показательных месяцев для рынка недвижимости Украины. На фоне продолжающейся перестройки экономики, региональных различий в уровне безопасности, миграционных потоков и изменения спроса рынок демонстрирует разнонаправленную динамику.
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