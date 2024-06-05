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Российским компаниям ограничат доступ к продовольственным тендерам ООН

Российским компаниям ограничат доступ к продовольственным тендерам ООН

Соединенные Штаты могут усилить санкции против России, включая полноценное эмбарго на ее экспорт. С таким заявлением выступил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.

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