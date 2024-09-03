Меценат попросил патриарха остановить передачу приюта Патриаршему подворью

Краснодарский меценат Сурен Эскузян опубликовал на сайте издания "Блокнот" открытое письмо к патриарху Кириллу, в котором попросил остановить незаконную, по его мнению, передачу Патриаршему подворью зданий приюта Святого Иоанна Предтечи в Краснодарском крае.