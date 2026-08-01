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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шмитс – лучший проспект «Рейнджерс» по версии Daily Faceoff. Гринтри – 2-й, Бодуан – 3-й, Хренко – 8-й, Гаранд – 10-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Айлендерс». Возглавил список 18-летний латвийский защитник Альбертс Шмитс, выбранный клубом под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2026.

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