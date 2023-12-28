Армия России наступает на Донецком, Запорожском и Херсонском фронтах

Вражеские аналитики признают продвижение наших войск. Основное из выводов американского Института изучения войны: Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Артёмовска и продолжили позиционные бои с ВСУ в этом районе.
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