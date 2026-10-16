Индексация заработной платы педагогов высшей школы в России запланирована на уровне 6,8% в 2027 году, сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук на заседании комитета Государственной думы по науке и высшему образованию.
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