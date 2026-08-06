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Живая Кубань

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Новороссийск в опасности: сирены не утихают, людей выводят из магазинов, есть фиксации БПЛА в разных направлениях

Новороссийск в опасности: сирены не утихают, людей выводят из магазинов, есть фиксации БПЛА в разных направлениях

Новороссийск в опасности: сирены не утихают, людей выводят из магазинов, есть фиксации БПЛА в разных направленияхВсё утро в Новороссийске не утихают сирены.

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