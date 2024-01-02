США разрешили ВСУ самостоятельно принимать решения о дальности ударов

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон разрешил командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно выбирать дальность нанесения ударов с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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