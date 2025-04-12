Вдохнём там жизнь. Владимир Путин и Дональд Трамп готовы к самому большому проекту на планете

Каким будет самый масштабный совместный проект России и Америки, но это точно не Украина. Где готовят площадку для старта?Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп закроют в ближайшее время глаза на Украину и займутся самым масштабным проектом в истории человечества.