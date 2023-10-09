Европа объявила режим неопределенности в финансировании Украины

ЕС не сможет компенсировать перебои с финансовой помощью со стороны США.События, происходящие во властных структурах США, говорят о том, что для Украины наступил период неопределенности в плане оказания ей финансовой помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии