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Почти 55% опрошенных россиян не хотят работать ради статуса в известной компании

Почти 55% опрошенных россиян не хотят работать ради статуса в известной компании

Более половины опрошенных россиян - 54,69% - не готовы работать в известной компании ради статуса. Такие выводы следуют из результатов опроса, проведенного Роскачеством совместно с "Финансы Mail", которые поступили в редакцию "Газеты.

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