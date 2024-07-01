Российский военный о применении F-16 на Украине: «Наши птички на порядок лучше»

ДОНЕЦК, 1 июля, ФедералПресс. Бывший французский военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что украинская армия впервые применила самолеты F-16, полученные от стран НАТО.
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