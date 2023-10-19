В Хабаровске раскрыли кражу комплекса для аэрофотосъемки стоимостью 3 млн рублей

Записи с камер видеонаблюдения позволили полицейским оперативно установить личность и задержать подозреваемого в краже дорогостоящего комплекса для аэрофотосъемки в Хабаровске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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