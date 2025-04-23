NYT: Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

Там должен был состояться новый этап переговоров об урегулировании конфликта на Украине Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.
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