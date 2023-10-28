Давайте разбираться: как ухаживать за ламинатом

Сколько раз в неделю мыть пол, стоит ли доверять роботу-пылесосу, в какой обуви ходить дома, чем напольному покрытию помогут уксус, лимонный сок и детский шампунь? Рассказываем, как ухаживать за ламинатом в домашних условиях.