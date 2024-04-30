Полянский: Киев открыл настоящую охоту на российских представителей медиасферы

Киевская сторона открыла настоящую охоту на российских представителей медиасферы. С соответствующим заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский, информирует РИА Новости.
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