Александр Дугин: Путь к империи лежит через диктатуру

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаАлександр Дугин: Путь к империи лежит через диктатуру выборы — отдельно, а жизнь в стране — отдельно "ЗАВТРА". Александр Гельевич, прошли выборы в Государственную думу.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛора ЛораРоссии нужна твердая власть. Расхлебенились до неприличия!Ritchie BlackmoreИ кто же позволил расхлебениться?NWnovichokspb waismanЯсно: факты - дышло. В чьих руках-головах, так и вышло! И у афтора в статье это очень наглядно. "Всё это (выборы)— пустота" Но свято место пусто не бывает и потому:"Мне нравится, чтобы в будущем наше государство возглавил представитель армии, поскольку мы живём в войне." (наполеоновское что-то в этом, а нужен ли нам наполеонов финал?). Конечно, афтор имеет право на своё... субъективное..., но нам то зачем его дребедень? чтобы знать, что не прикажешь всем быть НЕ идиотами, что ли?Дед ЩукарьУважаемый, а ты задумывался о своей компетентности в выборе достойных людей? Насколько те люди компетентны и каковы их истинные цели? Чтоб не потом глазами хлопать и плеваться, глядя как эти люди властвуют, а предвидеть это все. Так я тебе глаза открою, весь народ ... и не только у нас, везде ... весь народ не компетентен. Туповат народишко. Вона Хабара в прошлом году показала все. Ну и как такому народу доверять выборы? Кого они выберут?Владислав МорозовТоска по Империи,военный лидер,упразднение парламента..,завоевательские походы..похоже это уже было в ГерманииДед ЩукарьТо, что демократия - мираж, её никогда и нигде не было, понятно не всем. Власти человека, людей, над людьми не должно быть. Почему? А потому, что пред Богом все равны. Чегой там? Бога нет? А смерть есть? Уравнивает тики так.)) И Истина одна, а правд много, сколько людей, столько и правд. Вот потому и должна быть власть Закона. И пусть Путина величают и обзывают как угодно, но он именно к этому ведет дело, к власти Закона, Закона для всех. Я это понял еще в 2015г. после его речи в ГА ООН. Перемены он задумал и проводит в жизнь небывалые. И России роль отведена нешуточная, кое-кого придется и успокаивать, но и это будет происходить совсем не так как всегда, как мы привыкли. Я просто поражаюсь, насколько легко и непринужденно, ну, мне так видится, Россия берет контроль над ресурсами. Вот больше чем уверен, с талибами договорятся даже. Однако, внутри страны перемены должны происходить раньше. Россия должна показывать Миру, как должно быть. И так будет.SISergey IvanovВсе по Марксу: Когда буржуазия еще только пробивалась к власти, ей нужна была анархия и вот та самая «расхлябанность». Вот под этот русский пофигизм она и прибрала к рукам богатства, которые совсем недавно были народными. Сейчас наступает вторая стадия: От первоначального накопления капитала буржуазия перешла к его сохранению. А наилучший строй для этого- фашизм. Именно к нему и призывает автор. Просто посмотрите замечательный фильм «Обыкновенный фашизм». Почитайте учебник истории, почитайте предвоенную историю прихода Гитлера к власти- и вы сами удивитесь, как история России похожа на историю Германии! Разруха, дикая инфляция, безработица... Потом- концентрация капитала в руках немногих «избранных». Наши 90-е не напоминает? А что потом? -Правильно. Потом была война. Потому, что фашизм не может существовать без войны. Россия тоже придет к войне. И автор прямо говорит об этом, упоминая «Центральную Азию». Проще говоря, Афганистан. И война будет! Кровавая. В которой русский фашизм будет разбит толпами афганских крестьян. На этом история России закончится. Ну, а пока народ восторженно смотрит на Всенародно Избранного и готов целовать ему ноги, кланяясь в холопском поклоне. И в самом деле: «Если не ОН- то кто??» Точно так же говорили немцы....Дед ЩукарьТю, ты совсем что ли? Ни хрена се аналогию нашел. Мы чё сверхчеловеки и нам афганского чернозема не хватает для полного счастья? Не дури. Оглядись. В Афгане много ресурсов. Амерам с ЕС туда не сунуться. А Китай опередить надо. Вот они нацики и беспредельщики. Под чутким руководством комми. Потому с талибами говорить нужно. И будут говорить. Немцы, немцы ... сам ты румын пленновоенный.))SISergey IvanovТю, дедуля! С печки что ли рухнул? Ты вот лучше у себя в России оглянись, как наши «эффективные менеджеры» нашими богатствами распоряжаются. Задешево сырье продают, лес кругляком вывозят. Даже на доски лень пилить... А детям нашим одни пеньки останутся. Может, сначала у себя порядок наведем, а уж потом в Афган полезем? Хотя, если наведем порядок- то и лезть никуда не надо будет. Своих богатств немерено.Комментировать
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