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  • Анатолий Анатольев
    И почему то не жалко это УРОДСТВО!!!!!!Французы вспомнил...
  • Sergey Ivanov
    Тю, дедуля! С печки что ли рухнул? Ты вот лучше у себя в России оглянись, как наши «эффективные менеджеры» нашими бог...Александр Дугин: ...
  • Дед Щукарь
    Тю, ты совсем что ли? Ни хрена се аналогию нашел. Мы чё сверхчеловеки и нам афганского чернозема не хватает для полно...Александр Дугин: ...

Александр Дугин: Путь к империи лежит через диктатуру

Александр Дугин: Путь к империи лежит через диктатуру

выборы — отдельно, а жизнь в стране — отдельно "ЗАВТРА". Александр Гельевич, прошли выборы в Государственную думу.

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Лора Лора
России нужна твердая власть. Расхлебенились до неприличия!
Ritchie Blackmore
И кто же позволил расхлебениться?
novichokspb waisman
Ясно: факты - дышло. В чьих руках-головах, так и вышло! И у афтора в статье это очень наглядно. "Всё это (выборы)— пустота" Но свято место пусто не бывает и потому:"Мне нравится, чтобы в будущем наше государство возглавил представитель армии, поскольку мы живём в войне." (наполеоновское что-то в этом, а нужен ли нам наполеонов финал?). Конечно, афтор имеет право на своё... субъективное..., но нам то зачем его дребедень? чтобы знать, что не прикажешь всем быть НЕ идиотами, что ли?
Дед Щукарь
Уважаемый, а ты задумывался о своей компетентности в выборе достойных людей? Насколько те люди компетентны и каковы их истинные цели? Чтоб не потом глазами хлопать и плеваться, глядя как эти люди властвуют, а предвидеть это все. Так я тебе глаза открою, весь народ ... и не только у нас, везде ... весь народ не компетентен. Туповат народишко. Вона Хабара в прошлом году показала все. Ну и как такому народу доверять выборы? Кого они выберут?
Владислав Морозов
Тоска по Империи,военный лидер,упразднение парламента..,завоевательские походы..похоже это уже было в Германии
Дед Щукарь
То, что демократия - мираж, её никогда и нигде не было, понятно не всем. Власти человека, людей, над людьми не должно быть. Почему? А потому, что пред Богом все равны. Чегой там? Бога нет? А смерть есть? Уравнивает тики так.)) И Истина одна, а правд много, сколько людей, столько и правд. Вот потому и должна быть власть Закона. И пусть Путина величают и обзывают как угодно, но он именно к этому ведет дело, к власти Закона, Закона для всех. Я это понял еще в 2015г. после его речи в ГА ООН. Перемены он задумал и проводит в жизнь небывалые. И России роль отведена нешуточная, кое-кого придется и успокаивать, но и это будет происходить совсем не так как всегда, как мы привыкли. Я просто поражаюсь, насколько легко и непринужденно, ну, мне так видится, Россия берет контроль над ресурсами. Вот больше чем уверен, с талибами договорятся даже. Однако, внутри страны перемены должны происходить раньше. Россия должна показывать Миру, как должно быть. И так будет.
Sergey Ivanov
Все по Марксу: Когда буржуазия еще только пробивалась к власти, ей нужна была анархия и вот та самая «расхлябанность». Вот под этот русский пофигизм она и прибрала к рукам богатства, которые совсем недавно были народными. Сейчас наступает вторая стадия: От первоначального накопления капитала буржуазия перешла к его сохранению. А наилучший строй для этого- фашизм. Именно к нему и призывает автор. Просто посмотрите замечательный фильм «Обыкновенный фашизм». Почитайте учебник истории, почитайте предвоенную историю прихода Гитлера к власти- и вы сами удивитесь, как история России похожа на историю Германии! Разруха, дикая инфляция, безработица... Потом- концентрация капитала в руках немногих «избранных». Наши 90-е не напоминает? А что потом? -Правильно. Потом была война. Потому, что фашизм не может существовать без войны. Россия тоже придет к войне. И автор прямо говорит об этом, упоминая «Центральную Азию». Проще говоря, Афганистан. И война будет! Кровавая. В которой русский фашизм будет разбит толпами афганских крестьян. На этом история России закончится. Ну, а пока народ восторженно смотрит на Всенародно Избранного и готов целовать ему ноги, кланяясь в холопском поклоне. И в самом деле: «Если не ОН- то кто??» Точно так же говорили немцы....
Дед Щукарь
Тю, ты совсем что ли? Ни хрена се аналогию нашел. Мы чё сверхчеловеки и нам афганского чернозема не хватает для полного счастья? Не дури. Оглядись. В Афгане много ресурсов. Амерам с ЕС туда не сунуться. А Китай опередить надо. Вот они нацики и беспредельщики. Под чутким руководством комми. Потому с талибами говорить нужно. И будут говорить. Немцы, немцы ... сам ты румын пленновоенный.))
Sergey Ivanov
Тю, дедуля! С печки что ли рухнул? Ты вот лучше у себя в России оглянись, как наши «эффективные менеджеры» нашими богатствами распоряжаются. Задешево сырье продают, лес кругляком вывозят. Даже на доски лень пилить... А детям нашим одни пеньки останутся. Может, сначала у себя порядок наведем, а уж потом в Афган полезем? Хотя, если наведем порядок- то и лезть никуда не надо будет. Своих богатств немерено.

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