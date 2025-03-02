Техноблог от МК в Израиле представляет:

При сравнении iPhone 16 Pro Max и Google Pixel 9 Pro XL можно заметить, что реклама обоих флагманов рисует образ технологий будущего, но реальность после нескольких месяцев использования оказывается куда приземленнее (и с оттенком реалистичного сарказма) .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)