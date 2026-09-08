Нынешние власти Украины сделали ставку на модель «экспорта терроризма», заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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