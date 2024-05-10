Нетаньяху сравнил действия Израиля в секторе Газа с военными операциями США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе со знаменитым военным историком в Вест-Поинте (военной академии США), рассказывая о борьбе с укрепленными в Газе представителями движения ХАМАС, сравнили действия еврейского государства в секторе Газа с операциями американской армии во время Второй мировой войны.