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Нетаньяху сравнил действия Израиля в секторе Газа с военными операциями США

Нетаньяху сравнил действия Израиля в секторе Газа с военными операциями США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе со знаменитым военным историком в Вест-Поинте (военной академии США), рассказывая о борьбе с укрепленными в Газе представителями движения ХАМАС, сравнили действия еврейского государства в секторе Газа с операциями американской армии во время Второй мировой войны.

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