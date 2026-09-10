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Шварц — о срыве трансферов Платы и Мартинса в «Динамо»: «Это не моя зона ответственности»

Шварц — о срыве трансферов Платы и Мартинса в «Динамо»: «Это не моя зона ответственности»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал нашумевший срыв трансферов форвардов Гонсало Платы («Фламенго») и Матеуса Мартинса («Ботафого»).

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