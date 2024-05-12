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Мишустин проявил жесткость: дал понять, что будет скор на расправу с министрами

Мишустин проявил жесткость: дал понять, что будет скор на расправу с министрами

Алексей Мухин: «У премьера контракт с Путиным — до окончания СВО, но есть шанс на пролонгацию» Михаил Зубов На фото: премьер-министр РФ Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Мухин   Константин Смирнов Государственная Дума на внеочередном пленарном заседании утвердила Михаила Мишустина в должности председателя правительства.

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