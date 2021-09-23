El Confidencial: На Сардинии задержали мятежного экс-главу правительства Каталонии Пучдемона

На итальянском острове Сардиния задержан экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, пишет издание El Confidencial со ссылкой на осведомленные источники.
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