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Мировое обозрение

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Лепи и богатей: Пельменным мастерам в Москве готовы платить до 180 тысяч рублей

Лепи и богатей: Пельменным мастерам в Москве готовы платить до 180 тысяч рублей

Московский рынок труда продолжает удивлять: пока одни отрасли затягивают пояса, другие готовы щедро платить за, казалось бы, простые навыки.

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