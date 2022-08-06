Россия представит в ООН резолюцию по гонке вооружений в космосе

Резолюцию о практических мерах по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве представит осенью в Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН Россия, заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов 5 августа «Вместе с тем в этом году мы намерены представить в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о дальнейших практических мерах по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», — заявил Белоусов.