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Царьград

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Шакиев и Тейшейра оформили хет-трики в победе "Сургута"

Шакиев и Тейшейра оформили хет-трики в победе "Сургута"

Команда "Сургут" провела успешные контратаки в матче Суперлиги, где Шакиев и Тейшейра записали хет-трики, занимая второе место в турнирной таблице вместе с "Норильском".

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