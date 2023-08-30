У агрохолдинга в Ростове изымут 50 предприятий в пользу Государства, связи не помогли

Людмила Лиханова Неплохо было бы проверить и агрохолдинг на Кубани.

HotRS В списке практически все фирмы кубанские. Среди активов, которые Генпрокуратура хочет обратить в доход государства,— 100% доли в уставных капиталах АО «Концерн "Покровский"», его управляющей компании и торговом доме, агрофирмы «Должанская», «Русь», «Рассвет», «Урожайная», «Родина», агрохолдинг «Каневской», мясокомбинаты «Павловский» и «Тихорецкий», агрокомплекс «Лабинский», три сахарных завода на Кубани, племзаводы «Победа» и др. Всего около 50 предприятий, общий земельный банк которых составляет более 242 тыс. га земли кадастровой стоимостью 67 млрд руб. http://marker.to/g5SePN Активы основателя концерна «Покровский» могут конфисковать в пользу государства Коммерсантъ