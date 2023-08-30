ДРЕВНИЙ КАВКАЗ Двух или трёх предприятий во владении некоторым бывает не достаточно и это связано с непреодолимым стремлением обогащаться, особенно когда есть возможность использовать административный ресурс.
У агрохолдинга в Ростове изымут 50 предприятий в пользу Государства, связи не помогли
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Людмила Лиханова
Неплохо было бы проверить и агрохолдинг на Кубани.
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5 час.
HotRS
В списке практически все фирмы кубанские. Среди активов, которые Генпрокуратура хочет обратить в доход государства,— 100% доли в уставных капиталах АО «Концерн "Покровский"», его управляющей компании и торговом доме, агрофирмы «Должанская», «Русь», «Рассвет», «Урожайная», «Родина», агрохолдинг «Каневской», мясокомбинаты «Павловский» и «Тихорецкий», агрокомплекс «Лабинский», три сахарных завода на Кубани, племзаводы «Победа» и др. Всего около 50 предприятий, общий земельный банк которых составляет более 242 тыс. га земли кадастровой стоимостью 67 млрд руб. http://marker.to/g5SePN
Активы основателя концерна «Покровский» могут конфисковать в пользу государства
Коммерсантъ
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52 мин.
HotRS
Этот движняк начался пару-тройку недель назад. Характерно, что то ли сам Коровайко, то ли его партнер уже давно живет в Испании. Вроде как вышел там замуж. Или женился на таком же 3,14...се. Короче, обрел там свое нетрадиционное счастье.
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45 мин.
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