Лебедев: ВС РФ ударили по готовившемуся для F-16 аэродрому под Хмельницким

В ночь на среду в Хмельницкой области попал под удар район военного аэродрома и складов с техникой и вооружениями ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
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