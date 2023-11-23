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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Если уйдем в профессиональный спорт, то потеряем спорт высших достижений. Хотелось бы найти баланс». Гендиректор ОКР о финансировании турниров

«У нас появилась новая сила, которая влияет на спорт, – букмекерские компании. За последние три года наличие отчислений от букмекеров на спорт влияет на все тенденции, которые есть в нашей стране.

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