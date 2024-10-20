А спонсор нашего бодрого воскресенья– зарядка

А спонсор нашего бодрого воскресенья– зарядкаРазовьём координацию и сделаем несколько упражнений на спину вместе с тренером по греко-римской борьбе Дмитрием Евтушенко и АлександройПрисоединяйтесь к нам@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .
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