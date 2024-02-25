Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп согласился с Путиным, что Байден более комфортный для Москвы президент

Трамп согласился с Путиным, что Байден более комфортный для Москвы президент

Бывший президент США и один из кандидатов на переизбрание Дональд Трамп согласился с российским лидером Владимиром Путиным, что для Москвы кандидатура нынешнего главы Белого дома Джо Байдена предпочтительна.

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Комментарии
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фарид сабиров
Самый  комфортный вариант дохлый бабайден , это для Всего Мира . Не только кому то
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14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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8 час.

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