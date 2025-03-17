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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюков о долгих просмотрах ВАР в РПЛ: «Семь раз отмерь, один раз отрежь. Главное, чтобы решения были правильными»

В субботу железнодорожники одолели «Динамо» (2:1) в 21-м туре Мир РПЛ. «В матче «Локомотив» — «Динамо» был непростой момент.

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