СК проверяет информацию о неудовлетворительных условиях проживания ветерана Великой отечественной войны

Следственные органы СК РФ по Татарстану начали доследственную проверку после сообщений в СМИ о неудовлетворительных условиях проживания ветерана Великой отечественной войны, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Следственные органы СК РФ по Татарстану начали доследственную проверку после сообщений в СМИ о неудовлетворительных условиях проживания ветерана Великой отечественной войны, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
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