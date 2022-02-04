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СК проверяет информацию о неудовлетворительных условиях проживания ветерана Великой отечественной войны

Следственные органы СК РФ по Татарстану начали доследственную проверку после сообщений в СМИ о неудовлетворительных условиях проживания ветерана Великой отечественной войны, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

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