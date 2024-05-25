Глава шведского хоккея Ларссон: Россию нельзя возвращать на турниры

Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон ответил на слова бывшего президента Международной федерации хоккея (ИИХФ), который заявил о том, что Швеция оказывает давление на организацию в вопросе отстранения сборной России от международных соревнований, передает Expressen.