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Глава шведского хоккея Ларссон: Россию нельзя возвращать на турниры

Глава шведского хоккея Ларссон: Россию нельзя возвращать на турниры

Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон ответил на слова бывшего президента Международной федерации хоккея (ИИХФ), который заявил о том, что Швеция оказывает давление на организацию в вопросе отстранения сборной России от международных соревнований, передает Expressen.

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